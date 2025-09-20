به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کژال حبیب زاده اظهار کرد: کیفیت هوای شهر‌های مریوان و کامیاران در وضعیت خطرناک و شهرهای سنندج، سقز، بانه و قروه در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، ورود ریزگرد‌ها به آسمان استان روند افزایشی خواهد داشت و این وضعیت تا روز یکشنبه تداوم پیدا می کند.

حبیب زاده به شهروندان توصیه کرد: در صورت تداوم این شرایط، مردم از تردد‌های غیرضروری در فضای عمومی خودداری کنند. شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی، در صورت خروج از منزل حتماً از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت هوا، اگر شاخص کیفیت هوا کمتر از ۵۰ باشد، هوا پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بیشتر از ۳۰۱ خطرناک تلقی می‌شود.