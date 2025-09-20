به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه در گفتگوی تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری در واکنش به اقدام اروپا برای بازگرداندن قطعنامه‌های شورای امنیت علی رغم تعامل حداکثری کشور ما با کشور‌های تروئیکای اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز‌های اخیر اظهار داشت: آنچه که امروز در شورای امنیت روی داد، تصویب قطعنامه‌ای بر ضد اصول قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام مبنی بر تداوم تعلیق تحریم‌های شورای امنیت راجع به جمهوری اسلامی ایران بود که البته از آرای لازم برخوردار نشد.

وی ادامه داد: ۴ کشور رای مثبت، ۲ کشور رای ممتنع و ۹ کشور نیز رای منفی به این قطعنامه دادند که از اجماع لازم هم برخوردار نبود، اما در تکمیل فرآیند اسنپ بک این کار صورت گرفت.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه اظهار داشت: سه کشور اروپایی خودشان هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نبودند، ۷ سال است که آمریکا از برجام خارج شده و این‌ها هم ذره‌ای از تعهدات خود را انجام ندادند و الان ادعا می‌کنند که تحت برجام محق هستند و ایران به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده است.

غریب آبادی افزود: ما، چین و روسیه استدلالات بسیار دقیق و حقوقی خود را در این چند ماه اخیر به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رساندیم و طی این استدلالات دقیق اعلام کردیم که اقدامات این سه کشور برای فعال کردن مکانیسم اسنپ بک کاملاً غیرقانونی است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران همیشه به دیپلماسی و تعامل باور داشته و تمام تلاش لازم را انجام دادیم تا از طریق دیپلماسی بتوانیم جلوی اقدامات کشور‌های اروپایی را بگیریم چراکه عقیده مان بر این بود که اگر ممکن است از این طریق جلوی این اقدامات گرفته شود نباید این ابزار دیپلماسی و رها کرد و جمهوری اسلامی همواره یک چهره بسیار منطقی و معقول از خود در این داستان ضمن حفظ عزت و پرستیژ از خود نشان داده است.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه گفت: مهم است که اگر سه کشور‌ها اروپایی می‌خواهند کاری را علیه جمهوری اسلامی ایران با حمایت آمریکا انجام دهند به گونه‌ای نباشد که هزینه آن را به گردن جمهوری اسلامی بیندازند و بگویند که ما خواهان تعامل و دیپلماسی بودیم و راه حل‌هایی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادیم، اما این‌ها نخواستند که از طرق دیپلماتیک موضوع را حل و فصل کنند؛ ما باید این بهانه‌ها را از آن‌ها می‌گرفتیم و همین اتفاق افتاد، کاری که جمهوری اسلامی ایران با آژانس انجام داد و تفاهمی که در قاهره بین دو طرف صورت گرفت در همین راستا بود، این تفاهم انجام شد، اما نگاه سه کشور اروپایی به آن بی توجهی و نادیده انگاشتن این تفاهم بود و یا پیشنهادی که ظرف چند روز گذشته از سوی وزیر امورخارجه ایران به این کشور‌ها ارائه شد، پیشنهادی بسیار معقول، منطقی و متوازن بود که می‌توانست برخی از موضوعات از جمله بحث اسنپ بک را رفع کند و دیدید که رئیس‌جمهور فرانسه هم از آن به عنوان یک پیشنهاد معقول یاد کرد، اما به یک بهانه واهی که وزیر امورخارجه ایران اختیارات کامل در این زمینه ندارد این پیشنهاد را رد کرد، که این یک حرف بسیار واهی و غلط است و همه می‌دانند که وقتی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کند پشتوانه نظام را دارد.

بازگشت تحریم‌های خاتمه یافته شورای امنیت یک هفته زمان می‌برد

وی با تاکید بر اینکه کشور‌های اروپایی نشان دادند وقتی حرف از دیپلماسی می‌زنند به آن اعتقادی ندارند و کاملاً وابسته به سیاست‌های آمریکا در این زمینه هستند و هیچ قدرت تصمیم گیری مستقلی را در این چارچوب ندارند گفت: قطعنامه‌ای که امروز مطرح شد فرآیند تکمیل حلقه اسنپ بک است و طبیعتاً اگر ظرف شش، هفت روز آینده رویداد دیگری در حوزه دیپلماتیک روی ندهد، تحریم‌های خاتمه یافته شورای امنیت از یک هفته دیگر فعال خواهد شد

تحریم‌های شورای امنیت چیزی به نظام تحریمی ایران اضافه نخواهد کرد

غریب آبادی افزود: نمی‌خواهم عنوان کنم تحریم‌های شورای امنیت چیزی نیست و یا کاغذ پاره است، تحریم‌های شورای امنیت را باید جدی گرفت، اما واقعیت این است که چیزی به نظام تحریمی ایران اضافه نخواهد کرد و باید بسیار مراقب بود که در دام عملیات روانی که کشور‌های غربی و آمریکا برای ما طراحی کردند گرفتار نشویم.

چنانچه تحریم‌ها برگردد تفاهم قاهره را متوقف می‌کنیم

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه گفت: چنانچه اتفاق خاصی در حوزه دیپلماسی روی ندهد و تحریم‌های شورای امنیت ظرف یک هفته آینده برگردد بسیار منطقی است تفاهمی که با آژانس در قاهره منعقد شد کاملاً متوقف خواهد شد و وزیر امورخارجه نیز در همان قاهره بعد از امضای تفاهم نامه اعلام کردند که اگر اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت گیرد این تفاهم کاملاً خاتمه یافته تلقی خواهد شد.

اقدامات بعدی تهران در سطح سیاستگذاری‌های کلان در حال بررسی است

وی افزود: اینکه جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی دیگری را علاوه بر توقف تفاهم با آژانس انجام خواهد داد در مجامع بالادستی در سطح سیاست گذاری در حال بررسی است و در زمان خود اعلام خواهد شد.

غریب آبادی خاطر نشان ساخت: راه تعامل و دیپلماسی حتی در شرایطی که چالش‌ها و یا تقابل‌ها وجود دارد هیچ گاه بسته نیست و طبیعتاً این گفت‌و‌گو‌ها و تعاملات دیپلماتیک با طرف‌های مختلف ظرف چند روز آتی ادامه پیدا خواهد کرد.