

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هوشناسی امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر بارش باران ادامه دارد و در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، ارتفاعات شرق تهران، شمال سمنان و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ خواهد داد.

این بارش‌ها در برخی مناطق با رعد و برق و وزش باد شدید همراه است و احتمال وقوع تگرگ در برخی مناطق وجود دارد. هشدار سطح نارنجی برای استان های گیلان، مازندران و گلستان صادر شده است. دریای خزر و دریای عمان مواج و متلاطم بوده و شناگران و فعالیت‌های دریایی باید احتیاط کنند.

این شرایط جوی امروز سبب کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز نیز خواهد شد.



