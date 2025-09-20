پخش زنده
دبیرکل سازمان ملل درباره واکنش احتمالی رژیم صهیونیستی به شناسایی کشور فلسطین از سوی برخی بازیگران بینالمللی گفت که دنیا نباید «مرعوب» اقدامات تلافیجویانه اسرائیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در مصاحبهای با خبرگزاری فرانسه، به تهدید اسرائیل برای الحاق کرانه باختری در صورت شناسایی کشور فلسطین از سوی غربیها پرداخت.
وی درباره واکنش احتمالی رژیم صهیونیستی به این مساله گفت: ما نباید از احتمال اقدام تلافیجویانه مرعوب شویم، زیرا چه این کار (شناسایی فلسطین) را انجام بدهیم یا ندهیم، چنین اقداماتی ادامه خواهد یافت و دستکم این فرصت ایجاد میشود تا جامعه جهانی برای جلوگیری از رخ دادن آنها اعمال فشار کند.
دبیرکل سازمان ملل افزود: اقدامات دولت اسرائیل برای نابودی کامل غزه و الحاق خزنده کرانه باختری پیوسته ادامه داشته است.
گوترش درباره اقدام نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: این بدترین سطح از مرگ و ویرانی است که من در دوره دبیرکلی و شاید در تمام زندگیام دیدهام. رنج مردم فلسطین قابل توصیف نیست. قحطی و فقدان خدمات بهداشتی موثر، مردم بدون پناهگاههای کافی زندگی میکنند.
هر چند نهادهای وابسته به سازمان ملل اقدامات اسرائیل در غزه را به عنوان «نسلکشی» توصیف کردهاند، اما گوترش از به کار بردن این واژه خودداری کرده است.
وی در این مورد اظهار کرد: مشکل اینجاست که وظیفه من اعلام حقوقی نسلکشی نیست. این در حوزه اختیارات من نیست، اما مساله، واژه نیست بلکه واقعیت میدانی است.
شماری از کشورها از جمله فرانسه، استرالیا و کانادا قصد دارند هفته جاری فلسطین را به رسمیت بشناسند. «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به این تصمیم، خواستار الحاق بخشهایی از کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی به منظور «مدفون کردن ایده کشور فلسطینی» شده است.