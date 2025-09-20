به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کربلایی پریجان نجاتی مادر شهید والامقام نورمحمد غارتی‌نژاد (محتشم)، پس از سال‌ها تحمل دوری، دعوت حق را لبیک به فرزند شهیدش پیوست.

زمان و مکان مراسم تشییع این مادر شهید والامقام متعاقبا اعلام می‌شود.

شهید نورمحمد غارتی‌نژاد، فرزند عبدمحمد، اردیبهشت ۱۳۴۷ در لنده متولد شد و در شانزده‌سالگی، پس از گذراندن آموزش‌های نظامی کارزون، در قالب تیپ المهدی (عج) راهی جبهه شد.

شهید نورمحمد غارتی‌نژاد سرانجام در ۲۴ اسفند سال ۱۳۶۳، در عملیات «پدر» در جزایر مجنون به شهادت رسید و پس از تشییع بر دستان مردم قدرشناس لنده در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.