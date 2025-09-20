به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه در شمال‌شرق جندق از توابع شهرستان خور و بیابانک رخ داد.

منصور شیشه‌فروش با باین اینکه این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست افزود: بلافاصله چهار تیم ارزیاب به مناطق مرتبط اعزام شدند که پس از بررسی‌های اولیه، گزارشی از خسارات احتمالی این زلزله دریافت نشده است.

شهر جندق با بیش از پنج هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان خور و بیابانک واقع است.

شهرستان خور و بیابانک با حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت شرقی‌ترین نقطه استان در فاصله ۴۲۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد.