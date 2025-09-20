پخش زنده
قهرمانان مسابقات اسکیت فری استایل دستجات آزاد پسران کشور به میزبانی همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دوره از رقابتها که به مدت ۲ روز و در ۵ گروه سنی برگزار شد، ۶۵ اسکیت باز از ۱۵ استان کشور شرکت داشتند.
در پایان این مسابقات نفرات برتر بدین شرح معرفی شدند:
در رده سنی ۹ تا ۱۱ سال:
شنتیا صمدی از البرز
آریا توکلی از خراسان رضوی
آرش آدمی از خراسان رضوی
رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال:
صدرا ظفری از همدان
پارسا کریمی از مازندران
محمد طاها گلرخی از خراسان رضوی
رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال:
امیرحسین بهارلویی از اصفهان
امیرعلی باقری از البرز
طاها بهارلویی از اصفهان
رده سنی ۱۶ تا ۱۹ سال:
امیرحسین اصلانی از اصفهان
حسین عظیما از اصفهان
ماهان مولوی البرز
رده سنی مثبت ۱۹ سال:
سبحان خسروانی از البرز
محمد حسین خانزاد از مازندران
علی باقری از قزوین