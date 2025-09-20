به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این دوره از رقابت‌ها که به مدت ۲ روز و در ۵ گروه سنی برگزار شد، ۶۵ اسکیت باز از ۱۵ استان کشور شرکت داشتند.

در پایان این مسابقات نفرات برتر بدین شرح معرفی شدند:

در رده سنی ۹ تا ۱۱ سال:

شنتیا صمدی از البرز

آریا توکلی از خراسان رضوی

آرش آدمی از خراسان رضوی

رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال:

صدرا ظفری از همدان

پارسا کریمی از مازندران

محمد طا‌ها گلرخی از خراسان رضوی

رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال:

امیرحسین بهارلویی از اصفهان

امیرعلی باقری از البرز

طا‌ها بهارلویی از اصفهان

رده سنی ۱۶ تا ۱۹ سال:

امیرحسین اصلانی از اصفهان

حسین عظیما از اصفهان

ماهان مولوی البرز

رده سنی مثبت ۱۹ سال:

سبحان خسروانی از البرز

محمد حسین خانزاد از مازندران

علی باقری از قزوین