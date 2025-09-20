پخش زنده
امروز: -
قرارگاه جهادی شهید دارایی قوچان ۸۰۰ بسته لوازم تحریر را در بین دانش آموزان نیازمند توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان در حاشیه مراسم توزیع ۸۰۰ بسته لوازم تحریر گفت: هر بسته از این لوازم تحریر با قیمت ۶۸۰ هزار تومان تهیه شده و مجموع ارزش ریالی این بسته ها ۵۴۴ میلیون تومان است.
سرهنگ پاسدار مرتضی نظری افزود: این بسته ها توسط پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج در میان دانش آموزان خانواده های کم برخوردار توزیع می شود.
وی با تأکید بر ایرانی بودن لوازم تحریر تهیه شده، ادامه داد: گروههای جهادی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا اقلام ارائه شده از تولیدات داخلی باشد.
نظری گفت: این اقدام در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مواسات و مهر همدلی انجام شد و قرارگاه منطقه ای جهادی شهید دارایی و خیران شهرستان قوچان در انجام آن همکاری داشتند شد.
وی ادامه داد: این اقدام که در قالب پویش مهر همدلی و با هدف حمایت از خانواده های کم برخوردار انجام شد، شامل بسته های کاملی متشکل از کیف، دفتر، خودکار، مداد، خط کش، مداد رنگی، پاک کن و تراش بود که با توجه به مقطع تحصیلی دانش آموزان، در تعداد برخی اقلام تفاوت هایی داشت.