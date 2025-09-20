به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حامد زارعی، مسئول دفتر مطالعات راهبردی حوزه هنری، در حاشیه این مراسم گفت: کتاب شاه است حسین، تنها یک مجموعه خاطره نیست؛ بلکه سندی فرهنگی از پیوند عمیق مردم پاکستان با نهضت حسینی است.

وی افزود: این اثر، ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور پاکستان را نیز به مخاطب ایرانی معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که عشق به امام حسین علیه‌السلام مرز نمی‌شناسد.