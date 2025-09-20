پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از کتاب "شاه است حسین" به نویسندگی علیرضا میرشکار که روایت کننده حضور زائران پاکستانی اربعین که در مسیر زیارت مرقد امام حسین علیهالسلام توقفی کوتاه در شهر زاهدان داشتهاند، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حامد زارعی، مسئول دفتر مطالعات راهبردی حوزه هنری، در حاشیه این مراسم گفت: کتاب شاه است حسین، تنها یک مجموعه خاطره نیست؛ بلکه سندی فرهنگی از پیوند عمیق مردم پاکستان با نهضت حسینی است.
وی افزود: این اثر، ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور پاکستان را نیز به مخاطب ایرانی معرفی میکند و نشان میدهد که عشق به امام حسین علیهالسلام مرز نمیشناسد.