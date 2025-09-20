به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این تیم به مربیگری خانم کیخایی با درخشش خود توانست ۷ مدال طلا، ۱۰ نقره و ۸ برنز را از آن خود کند.

در بخش تیمی، فادیا زارعی، فاطمه زارعی، کوثر رضازاده و سارا پایره مدال طلای کومیته تیمی را به دست آوردند.

همچنین در بخش انفرادی، کاراته‌کا‌های استان موفق به کسب مدال‌های متعدد شدند که از جمله آنها می‌توان به مقام‌های اول فاطمه زارعی در کومیته، ریحانه مافندابی در کاتا، حلما سادات اسلامی در کاتا و دیگر مدال‌آوری‌های ارزشمند اعضای تیم اشاره کرد.

این مسابقات ۲۷ و ۲۸ شهریور به میزبانی اصفهان برگزار شد..