استان چهارمحالوبختیاری پایلوت ملی حفاظت مشارکتی با تکیه بر دانش بومی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با اشاره به آغاز طرح ملی «جمعآوری و مستندسازی دانش بومی جوامع محلی برای حفاظت مشارکتی محیطزیست» بهصورت پایلوت در استان گفت: نخستین کارگاه آموزشی این طرح با حضور محیطبانان و کارشناسان برگزار شد.
محسن کریمی افزود: این کارگاه با هدف توانمندسازی محیطبانان در شناسایی، ثبت و انتقال دانش بومی جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست برگزار شد.
وی افزود: چهارمحالوبختیاری بهعنوان استان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده تا تجربیات و دستاوردهای آن در سطح ملی تعمیم یابد. مستندسازی دانش بومی میتواند به غنیسازی استراتژیهای حفاظتی کشور کمک کرده و ارتباط میان محیطبانان و جامعه محلی را تقویت کند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان افزود: شناخت و ثبت روشهای سنتی حفاظت و مدیریت پایدار منابع طبیعی که ریشه در فرهنگ جوامع محلی دارد، ضمن کاهش تعارضات و افزایش اعتماد متقابل، زمینهساز حفاظت مشارکتی و پایدار در کشور خواهد بود.