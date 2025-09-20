پخش زنده
امروز: -
تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در آذربایجانغربی در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه تمام مقدمات سختافزاری و نرمافزاری برای آغاز سال تحصیلی فراهم شده است، گفت: هیچ خانوادهای نگران بازگشایی مدارس در اول مهر نباشد، چرا که همه تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.
علیاکبر صمیمی، با اشاره به اجرای طرح شاداب سازی مدارس افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، بیش از سه هزار کلاس و ۵۰۰ مدرسه استان در قالب طرح "شهید عجمیان" رنگآمیزی و شادابسازی شده و همه مدارس آماده استقبال از دانشآموزان هستند.
صمیمی، با اشاره به نگاه ویژه رئیسجمهور به عدالت آموزشی اظهار کرد: دولت چهاردهم عدالت در کیفیت و فضاهای آموزشی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
وی، همچنین با قدردانی از نقش خیرین مدرسهساز گفت: بیش از ۳۰ درصد مدارس آذربایجان غربی توسط خیرین احداث شده است و همچنان استان بیش از هر زمان دیگری به یاری مردم و خیرین نیاز دارد.
صمیمی، در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر رویکردهای آموزشی اشاره کرد و افزود: آموزش و پرورش نوین جایگزین روشهای سنتی خواهد شد و برای این منظور بیش از ۲۷ هزار معلم استان دورههای لازم را سپری کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی، همچنین آموزش را یک فریضه الهی و عامل اصلی توسعه جوامع دانست و اضافه کرد: جامعهای که به معلمان متعهد، دانشآموزان پژوهشگر و زیرساختهای مناسب آموزشی توجه کند، مسیر پیشرفت خود را تضمین کرده است.