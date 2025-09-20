پخش زنده
۱۰۰ کودک خلاق در مسابقات لکوکاپ جنوب کشور با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، خداداد مسوول برگزاری مسابقات لکوکاپ جنوب کشور گفت: این مسابقات با حضور صد کودک از استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد در شیراز برگزار شد.
وی با بیان این که مسابقات در بخشهای مختلف لگو و ربات بود افزود: خلاقیت کودکان و همراهی خانوادهها با فرزندانشان برای حضور در مسابقات علمی هدف این مسابقه بود.
خداداد ادامه داد: در پایان این مسابقات ۳۰ نفر با ارزیابی داوران به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
مسوول برگزاری مسابقات لکوکاپ جنوب کشور گفت: برترینهای مسابقات لکوکاپ جنوب کشور اردیبهشت ماه سال آینده در مرحله کشوری لکوکاپ در تهران به دیدار رقبای خود میروند.