به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، خداداد مسوول برگزاری مسابقات لکوکاپ جنوب کشور گفت: این مسابقات با حضور صد کودک از استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد در شیراز برگزار شد.

وی با بیان این که مسابقات در بخش‌های مختلف لگو و ربات بود افزود: خلاقیت کودکان و همراهی خانواده‌ها با فرزندانشان برای حضور در مسابقات علمی هدف این مسابقه بود.

خداداد ادامه داد: در پایان این مسابقات ۳۰ نفر با ارزیابی داوران به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

مسوول برگزاری مسابقات لکوکاپ جنوب کشور گفت: برترین‌های مسابقات لکوکاپ جنوب کشور اردیبهشت ماه سال آینده در مرحله کشوری لکوکاپ در تهران به دیدار رقبای خود می‌روند.