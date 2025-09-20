به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روح الله جهانتیغ فرماندار زهک گفت: مدت زمان استقرار این بیمارستان ۴ روز تعیین شده بود که به دلیل استقبال مردم ۲ روز دیگر به آن اضافه شد.

حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله الاعظم (عج) تهران، گفت: طی این شش روزی که بیمارستان در شهرستان زهک مستقر بوده ۶۰۰۰ ویزیت و بیش از ۵۰ عمل جراحی انجام شد.