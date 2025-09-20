پخش زنده
شماری از چهرههای سرشناس سینما و تئاتر جهان حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شماری از هنرمندان و چهرههای سرشناس سینما و تئاتر جهان با حضور در مراسمهای معتبر هنری، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند.
این هنرمندان با در دست گرفتن شعارهای آزادیخواهانه و استفاده از نمادهایی، چون چفیه فلسطینی، سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را شکستند و صدای آزادیخواهی مردم فلسطین را در محافل جهانی طنینانداز کردند.
تحلیلگران معتقدند این اقدام هنرمندان، بازتابی از همبستگی وجدانهای بیدار جهان با مردم غزه است؛ مردمی که سالهاست زیر بار محاصره و حملات رژیم صهیونیستی، همچنان استقامت میکنند.
این حرکت نمادین بار دیگر نشان داد که پیام مظلومیت فلسطین از مرزها گذشته و به زبان مشترک عدالتخواهان جهان تبدیل شده است.