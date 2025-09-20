وزیر جنگ رژیم صهیونیستی جمعه شب «سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصار الله یمن را به ترور تهدید کرد و گفت: شعار ‹مرگ بر اسرائیل› که بر روی پرچم این جنبش نوشته شده است، با پرچم برافراشته اسرائیل در پایتخت یکپارچه یمن جایگزین خواهد شد.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله تاکید کرد: ما از تهدیدات سران اشغالگر باکی نداریم و به کاتس می‌گویم که جهنم در انتظار تو است.

حزام الاسد گفت: تهدید‌های کاتس مبنی بر برافراشتن پرچم رژیم اسرائیل بر فراز شهر صنعا پایتخت یمن مضحک است و فاصله صنعا از او دورتر از خورشید است و دستش به آن نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: موضع ما در حمایت از مقاومت در غزه تا توقف جنگ نسل کشی ثابت است.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله گفت: ما سلاح‌های جدیدی را وارد نبرد کرده‌ایم و خود را برای اقدامات غافلگیرکننده علیه ارتش اشغالگر اسرائیل آماده می‌کنیم.

وی گفت: به روند تصاعدی عملیات خود علیه اشغالگران ادامه می‌دهیم که آخرین مورد آن، هدف قرار دادن بندر «ام الرشراش» (ایلات) در جنوب سرزمین‌های اشغالی بود.

نیرو‌های مسلح یمن بار‌ها تأکید کرده‌اند که تا زمانی که تجاوزگری رژیم اسرائیل به نوار غزه ادامه داشته باشد و محاصره این منطقه برداشته نشود، حملات آنها به سرزمین‌های اشغالی و کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ ادامه خواهد یافت.