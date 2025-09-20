پخش زنده
منتخبان پنجاه و چهارمین دوره مسابقه بینالمللی نامهنگاری اتحادیه پستی جهانی (UPU) معرفی شدند و نامه ارسالی «علیرضا زارع دستنائی» از اصفهان به عنوان یکی از پنج اثر برتر،شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رقابت همه ساله بین دانشآموزان سنین ۹ تا ۱۵ سال برگزار میشود که امسال بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانش آموز از ۶۵ کشور در آن شرکت کردند.
در رقابت امسال، نامه سه دانش آموز از ایران در سطح ملی برنده اعلام و در نهایت نامه اول از علیرضا زارع دستنائی به زبان انگلیسی ترجمه و برای رقابت در سطح جهانی به اتحادیه ارسال شد.
براساس نتایج اعلام شده، نامههای پنج نوجوان از کشورهای ایران، برزیل، چین، گرجستان و مالزی؛ شایسته تقدیر ویژه شناخته شدند.
موضوع نامه نگاری امسال «تصور کنید شما یک اقیانوس هستید. نامهای به شخصی نوشته و توضیح دهید چرا و چگونه باید از شما مراقبت کنند» بود.
این رقابت با همکاری سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برگزار شد.
جایزه نخست امسال به «یان دمیرز»، دختر ۱۵ ساله اهل ترکیه تعلق گرفت و رتبههای دوم و سوم نیز به نوجوانانی از ویتنام و بورکینافاسو رسید.
تقویت مهارت نوشتن در میان نسل نوجوان و جوان، بروز خلاقیت در عرصه جهانی و همراهی در تداوم روابط دوستانه بینالمللی از اهداف مهم برگزاری مسابقه نامه نگاری سالانه اتحادیه پستی جهانی است.