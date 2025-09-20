به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: این طرح در حوزه تولید تسمه و نوار نورد گرم فولاد آلیاژی اجرا خواهد شد و سرمایه‌گذار آن از کشور چین است.

مرتضی ذاکریان افزود: این طرح از جمله طرح‌های صنعتی مهم استان محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های اصلی استان است، گفت: تلاش می‌کنیم با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های اداری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بیشتری را در استان فراهم کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ظرفیت تولید صنعتی استان، در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید نیز گامی مؤثر خواهد بود.