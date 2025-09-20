

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دزفولی نژاد مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد :

شاخص کیفی هوا راس ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ برای ایستگاه‌های این استان به شرح ذیل می‌باشد:

ایستگاه قصرشیرین و سرپل ذهاب عدد شاخص ۵۰۰ وضعیت خطرناک - بحران

ایستگاه کرمانشاه عدد شاخص ۴۵۰ وضعیت خطرناک - بحران

ایستگاه اسلام آباد عدد شاخص ۵۰۰ وضعیت خطرناک - بحران

ایستگاه پاوه عدد شاخص ۲۸۰ وضعیت بسیار ناسالم-اضطرار

بقیه ایستگاه‌های استان تا ساعت ۶ صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ وضعیت استاندارد اعلام می‌گرد.

شاخص استاندارد گردو غبار در هوا عدد ۱۰۰ است.