مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد: هوای ۵ شهرستان کرمانشاه در وضعیت بحرانی وناسالم است واین وضعیت در نقاط مرزی نمود بیشتری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دزفولی نژاد مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه اعلام کرد :
شاخص کیفی هوا راس ساعت8 صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ برای ایستگاههای این استان به شرح ذیل میباشد:
ایستگاه قصرشیرین و سرپل ذهاب عدد شاخص ۵۰۰ وضعیت خطرناک - بحران
ایستگاه کرمانشاه عدد شاخص 500 وضعیت خطرناک - بحران
ایستگاه اسلام آباد عدد شاخص ۵۰۰ وضعیت خطرناک - بحران
ایستگاه پاوه عدد شاخص 142 وضعیت بسیار ناسالم وهشدار برای گروههای حساس
بقیه ایستگاههای استان تا ساعت 8 صبح مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ وضعیت استاندارد اعلام میگرد.
شاخص استاندارد گردو غبار در هوا عدد ۱۰۰ است.