مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: شمار مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ایمان زارعی افزود: سفر‌های تابستانی و گرمای هوا از مهم‌ترین دلایل کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون است.

وی گفت: هرمزگان روزانه به طور متوسط به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد خون نیاز دارد.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: ۶۵ درصد مصرف خون در استان به بیماران خاص اختصاص دارد و عمر خون‌های بیماران تالاسمی ۳۲ تا ۴۵ روز است.

آقایان هر سه و بانوان هر چهار ماه یکبار می‌توانند خون اهدا کنند.