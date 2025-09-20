پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: شمار مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ایمان زارعی افزود: سفرهای تابستانی و گرمای هوا از مهمترین دلایل کاهش مراجعه به مراکز انتقال خون است.
وی گفت: هرمزگان روزانه به طور متوسط به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد خون نیاز دارد.
مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: ۶۵ درصد مصرف خون در استان به بیماران خاص اختصاص دارد و عمر خونهای بیماران تالاسمی ۳۲ تا ۴۵ روز است.
آقایان هر سه و بانوان هر چهار ماه یکبار میتوانند خون اهدا کنند.