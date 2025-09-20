به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر موزه‌های خراسان جنوبی گفت: بزرگ‌ترین فرش تصویری تاریخی جهان، اثر بی‌نظیری که با هنر و خلاقیت ایرانی خلق شده، این روز‌ها در موزه میراث جهانی باغ اکبریه بیرجند به نمایش درآمده و با استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان روبه‌رو شده است.

بهروش افزود: این اثر نفیس که با ظرافت و دقتی کم‌نظیر بافته شده، نه‌تنها نمایانگر هنر اصیل ایرانی است، بلکه روایتی از فرهنگ و تاریخ غنی این سرزمین را به تصویر می‌کشد.

مدیر موزه‌های خراسان جنوبی افزود: باغ اکبریه، یکی از آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، از ابتدای نمایش این فرش بی‌مانند، شاهد حضور پرشور گردشگران بوده است.

به گفته وی این فرش عظیم که با استفاده از تکنیک‌های سنتی و طرح‌های بدیع خلق شده، توجه دوست‌داران هنر و فرهنگ را به خود جلب کرده است، به دلیل استقبال مناسب و درخواست بازدیدکنندگان، مدیریت موزه باغ اکبریه تصمیم گرفته زمان بازدید از این اثر منحصر‌به‌فرد را تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ تمدید کند.

بهروش گفت: این فرصت استثنایی به علاقه‌مندان اجازه می‌دهد تا با حضور در این مکان تاریخی و فرهنگی، از نزدیک با این شاهکار هنری آشنا شوند و تجربه‌ای به‌یادماندنی از زیبایی‌های هنر ایرانی در باغ جهانی اکبریه کسب کنند.