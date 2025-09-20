به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند در اولین کمیسیون دانشجویی شهرستان نهاوند که با حضور رؤسای مراکز آموزش عالی نهاوند برگزار شد با اشاره به اینکه دانشگاه نماد توسعه هر شهرستان است افزود: متاسفانه کمبود و یا نبود خوابگاه دانشجویی یکی از درخواست‌های دانشجویان و والدین آنها است.

آقای مجتبی بیرانوند افزود: در این شهرستان بیش از ۴۸۰۰ دانشجو در بیش از ۴۰ رشته دانشگاهی در حال تحصیل هستند.

فرماندار نهاوند گفت: ساختمان تعدادی از مراکز دانشگاهی ما از جمله پیام نور، آزاد، دخترانه از جمله مراکزی هستند که نیازمند حصار کشی و افزایش ضریب امنیتی است.

وی در پایان خواستار افزایش کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه ها شد و گفت: این مهم بایستی انجام شود اما به شرط اینکه دانشجویان نبایستی وارد مسائل حاشیه ای بویژه دو قطبی سازی در دانشگاه‌ها شوند.