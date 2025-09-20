پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تکاب گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اجرای ۲۰ طرح عمران روستایی گام مهمی برای سازندگی و عمران روستاها در تکاب برداشته است.
افلاکی افزود: جدول گذاری، احداث دیوار حائل، سنگ فرش پیاده راهها، زیر سازی تسطیح و آسفالت معابر روستایی و مقاوم سازی مسکن روستایی از جمله اقداماتی است که بنیاد مسکن در روستاها انجام میدهد.
وی گفت: امسال برای طرحهای هادی روستایی در ۲۰ روستای شهرستان ۲۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، استانی و اعتبارات در اختیار نماینده مجلس هزینه شده است.
نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: از اول سال جاری تا کنون در ۲۰ روستای تکاب علاوه بر اجرای کامل طرح هادی، راه این روستاها نیز بهسازی و آسفالت شدهاند.
حجت الاسلام میرزایی افزود: تا کنون بالای ۸۰ درصد راههای روستایی و طرح هادی روستاها اجرا شده است و ۲۰ درصد باقیمانده نیز قبل از شروع فصل سرما به اتمام خواهد رسید.
وی گفت: شاخص روستایی شهرستان در اجرای طرح هادی و راه روستایی در حد معقولی است.
فرماندار تکاب گفت: در روستای ینگی کند ۶۰۰۰ متر مربع از معابر روستایی تسطیح، زیر سازی و آسفالت شد.
نیکنام افزود: در ادامه سازندگی در روستا موضوع تنش آبی این روستا نیز در دستور کار قرار گرفته و امسال این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.
روستاییان نیز با ابراز خرسندی از توجه دولت به عمران روستاها گفتند: با انجام کارهای عمرانی و زیزبنایی در روستاها شمارش معکوس برای بازگشت مهاجران به روستاها آغاز شده و دیگر شاهد کوچ اجباری روستاییان به شهرها نخواهیم شد.