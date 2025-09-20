

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته اشتوتگارت در خانه با ۲ گل برابر سن پائولی به پیروزی رسید. برای اشتوتگارت ارمدین دمیروویچ در دقیقه ۴۳ و بلال الخنوس ۵۰ گلزنی کردند. تیم اشتوتگارت با این برد ۶ امتیازی شد و به رده هفتم صعود کرد. سن پائولی نیز با ۷ امتیاز در رده چهارم ماند.

در ادامه مسابقات امروز در دیدار‌های مهم بایرن مونیخ مهمان تیم سختکوش هوفنهایم است و لایپزیش از کلن میزبانی می‌کند.

در جدول بایرن مونیخ با ۹ امتیاز در صدر است و دو تیم ۷ امتیازی بوروسیا دورتموند و اف ث کلن دوم و سوم هستند