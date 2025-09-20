پخش زنده
امروز: -
تیمهای منخب هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در این رقابتها تاراز شهرکرد و ستارگان سپیدار خانمیرزا از سد حریفان خود گذشتند.
حسین زمانی افزود: همچنین بازی تیمهای شهدای ابوذر و پارسه لردگان با نتیجه تساوی به پایان رسید.
به گفته وی در هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتبال استان چهارمحال و بختیاری تیمهای تاراز شهرکرد، ستارگان سپیدار خانمیرزا، پارسیان کوهرنگ، نگین رز سپاهان بروجن، شهدای ابوذر و پارسه لردگان به مصاف هم رفتند.