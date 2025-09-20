ایران جان، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای قزوین
استاندار قزوین گفت: قزوین با ظرفیتهای عظیم تاریخی و کشاورزی، نیازمند معرفی بیشتر در رویدادهایی، چون ایران جان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، نوذری، استاندار قزوین، در نشست معرفی ظرفیتهای این استان که در قالب رویداد ایران جان برگزار شد، به تبیین جایگاه و پتانسیلهای قزوین پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود، با محکوم کردن قطعنامه کشورهای غربی، اظهار داشت که نظام مقدس جمهوری اسلامی در روند خوب خود پیش خواهد رفت و مسیری که دولت در پیش خواهد گرفت روشن و درست خواهد بود.
استانداردر ادامه به معرفی پتانسیلهای ویژه استان پرداخت و گفت: قزوین در کشاورزی دارای ظرفیتهای بالایی است، اما متأسفانه قزوین شناختهشده نیست و از لحاظ تاریخی، کهن دیار برازنده نام قزوین است.
وی با اشاره به عمق تاریخی و فرهنگی استان، افزود: بیشترین آثار و اندیشههای اسلام از قزوین شکل گرفت و بسیاری از آدمها و شخصیتهای برجسته از دل قزوین شکل گرفتند، اما نتوانستیم این بزرگان را به درستی معرفی کنیم.
نوذری با تأکید بر اهمیت رویداد ایران جان برای معرفی این ظرفیتها، این حرکت را یک کار جمعی خواند.
وی تصریح کرد که ایران جان ظرفیت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای قزوین است و برای همین منظور، ۲۵ محور برای دستگاهها برنامهریزی میشود و باید فعالیت دستگاهها در راستای معرفی ظرفیتهای استان باشد.
انبارلویی، مدیرکل صداوسیمای استان هم با اشاره به فرصت پیش آمده برای سه استان خوزستان، اصفهان و ایلام برای معرفی در شبکههای سراسری، گفت: استان اصفهان در این مسیر استفاده حداکثری را کرده و ظرفیتهای مختلف خود را ارائه داده است.
وی تاکید کرد که در این برنامه، نقاط قوت استان را به دنبال پخش هستیم و به دنبال سه محور معرفی ظرفیتهای ناشناخته دستگاهها در سطح ملی هستیم که باعث رشد گردشگری و اقتصادی و اجتماعی میشود.
وی همچنین به پیگیری مطالبات مردم روی آنتن اشاره کرد و خواستار آمادگی دستگاهها برای پاسخگویی شد.
انبارلویی همچنین از شناسایی شاخصهایی در حوزههای مختلف با دهها شاخص خبر داد و گفت که نظرسنجی ملی پیش و بعد از این رویداد انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد که در معرفی ظرفیتها، توجه به مرکز استان نیست و به شهرستانها پرداخته میشود.