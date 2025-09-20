به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل باری استان گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۷۰۰ راننده جدید به چرخه حمل‌ونقل باری در آذربایجان غربی افزوده شدند.

جواد حیدری افزود: در بخش وانت‌بار نیز دو هزار و ۱۷۰ راننده فعال هستند که ۱۹ نفر از آنها در پنج‌ماهه نخست امسال به این چرخه پیوسته‌اند.

حیدری، با اشاره به آمار ناوگان فعال استان اظهارکرد: تا پایان مردادماه سالجاری ۳۷ هزار و ۴۶۶ دستگاه ناوگان باری در استان فعال بوده که ۱۹ هزار و ۸۸۸ دستگاه آن ماشین سنگین است.

وی، با بیان اینکه متوسط عمر ناوگان باری استان ۱۷.۴۵ سال است، گفت: در این بازه زمانی برای ۷۸۶ دستگاه ناوگان باری کارت هوشمند صادر شده که ۵۵۹ دستگاه آن سنگین است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: همچنین تعداد وانت‌بار‌های فعال استان ۱۷ هزار و ۵۷۸ دستگاه است که برای ۲۲۷ دستگاه از آنها در پنج‌ماهه نخست امسال کارت هوشمند صادر شده است.