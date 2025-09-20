پخش زنده
با پایان روزهای گرم تابستانی موج افت محسوس دما وارد آذربایجان غربی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، روند کاهشی محسوس دما از روز شنبه در آذربایجان غربی آغاز شده و تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.
طبق بررسی الگوهای دمایی، در طی این مدت با کاهش ۸ تا ۱۲ درجهای دما در شهرهای استان مواجه خواهیم بود.
کشاورزان، باغداران و گلخانه داران گرامی به توصیههای کارشناسان محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص مقابله با خسارات احتمالی ناشی از این افت دما، توجه لازم را داشته باشند.