بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۷ میلیارد و ۱۱۴ میلیون کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی چهارمین هفته شهریور بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۳۲ و ۴۷۸ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۴ میلیارد و ۹۷۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۷ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۹۹۷ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی بورس انرژی دادوستد شد.

تابلو فیزیکی برق سبز میزبان دادوستد ۲۸ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود و از تابلو مشتقه برق سبز نیز ۵۴ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف معامله شد.

در این بازه هفتگی تابلو برق فیزیکی آزاد نیز میزبان فروش یک میلیارد و ۴۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس و توزیع پراکنده با قیمتی آزاد و رقابتی بود؛ این فروش مجموع ارزشی برابر ۱۷ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال را رقم زد.

تابلو مشتقه برق آزاد نیز میزبان دادوستد ۱۵.۶ میلیون کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های کوچک مقیاس بود.