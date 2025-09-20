

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: مسابقات ووشو قهرمانی خراسان رضوی با حضور ۶ تیم از شهرستان‌ های خراسان رضوی و ۳ تیم مهمان از استان‌ های کرمان، مازندران و خراسان جنوبی در سالن شهدای نهم دی تربت حیدریه برگزار شد.

مجید رضایی افزود: در این رقابت‌ ها ۱۳۰ ووشوکار از شهر‌های مشهد، تربت حیدریه، چناران، خواف، زاوه و مه ولات و سه تیم استان‌ های مهمان در ۴ رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مدت یک روز با یکدیگر رقابت کردند.

وی ادامه داد: در پایان تیم‌ های تربت حیدریه، کرمان و چناران به ترتیب اول تا سوم شدند و به کمربند طلایی این مسابقات دست یافتند و جام اخلاق این مسابقات به تیم مشهد رسید.



