امسال بیشاز ۴۰ درصد منابع مالی استان سیستان و بلوچستان به ۵۳۶ طرح منتخب شهرستانهای این استان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه بررسی طرحهای عمرانی سیستان و بلوچستان، گفت: امسال جلسات بررسی وضعیت طرحهای عمرانی استان با حضور ۲۶ فرماندار و با توجه به نیازها و جمعیت هدف اولویتبندی شد تا بتوانیم منابع محدود را به سمت طرحهای ضروری هدایت کنیم.
عطاء الله اکبری افزود: جلسات جدیدی را با ریاست استاندار آغاز کردهایم که در آن پطرحهای هر شهرستان بهصورت دستگاه به دستگاه بررسی میشود.
وی ادامه داد: نخستین جلسه با حضور مدیران آب و فاضلاب و فرمانداران برگزار شد تا اقدامات ۶ماه اول سال ارزیابی و پیشنهاد فرمانداران برای تخصیص مرحله بعدی منابع بررسی شود..
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، تأکید کرد: در واقع هدف اصلی این است که منابع استان به پطرحهایی تخصیص یابد که در کوتاهترین زمان ممکن میتوانند به تحول و پیشرفت قابل توجهی در زندگی مردم شهرستانها منجر شوند..