رئیس اداره هواشناسی قصرشیرین گفت:ورود ریزگرد‌ها و گرد و غبار به غرب استان کرمانشاه برای دومین روز متوالی دید افقی را در قصرشیرین به ۷۰۰متر کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، رئیس اداره هواشناسی قصرشیرین گفت: هم اکنون میزان دید افقی شهرستان به ۷۰۰ متر کاهش یافته که ۹ هزار و ۳۰۰ متر از حد استاندارد یک هوای سالم (۱۰هزار متر) کمتر است.

امیر پرویز نجفی افزود: کمترین میزان دید افقی مربوط به شب گذشته بود که شعاع دید به ۲۰۰ متر کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه دما هم اکنون ۲۲ درجه و رطوبت موجود در هوا ۴۱ درصد است، بیشینه سرعت وزش باد در قصرشیرین را هفت متر بر ثانیه معادل ۲۱کیلومتر در ساعت اعلام کرد.

نجفی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال آسمان قصرشیرین بیشتر روز‌ها غبارآلود بوده است، گفت: از مجموع روز‌های شهریور ماه این شهرستان مرزی ۱۱ روز درگیر غبار بوده است.

رئیس اداره هواشناسی قصرشیرین میزان بارندگی شهرستان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون را ۲۱۶.۱ میلی متر و مجموع بارش سال گذشته را نیز ۴۱۶.۲ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: میزان بارش سال زراعی جاری در مقایسه با دوره مشابه پارسال قصرشیرین روند کاهشی دارد.

شهرستان گرمسیری قصرشیرین در غرب کرمانشاه افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق دارد.