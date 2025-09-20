به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویر به خبرگزاری صدا و سیمای آبادان از نبود آسفالت کوی محرزی نهر ۸ خرمشهر و نامناسب بودن خدمات شهری در اون منطقه ابراز گلایه کرده ببینیم برمی گردیم موضوع رو از شهردار آبادان پیگیر خواهیم شد.

از عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر حمید دورقی پیگیری این موضوع شدیم. وی در آستانه بازگشایی مدارس گفت: تعدادی از فرعی ها آسفالت شده و مابقی توسط واحد عمرانی در برنامه آسفالت قرار دارد.