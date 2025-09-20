پخش زنده
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی گیلان از آغاز طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل در استان از امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دکتر مسعود کامرانزاده گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه طیور بومی در گیلان از امروز به صورت رایگان، علیه بیماری نیوکاسل مایه کوبی میشوند.
وی افزود: این طرح برای افزایش سطح ایمنی و حفظ جمعیت طیور بومی، قطع زنجیره انتقال ویروس به طیور صنعتی و همچنین اشتغال پایدار در روستاها به مدت یک ماه اجرا میشود.
دکتر کامران زاده با بیان اینکه واکسن نیوکاسل به صورت خوراکی به طیور داده میشود، گفت: بیماری نیوکاسل یکی از بیماریهای ویروسی مسری طیور است که درمان قطعی ندارد و با سرعت بالا منتشر میشود و تنها راه مقابله با این بیماری، رعایت اصول بهداشتی و واکسیناسیون طیور است.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور اداره کل دامپزشکی گیلان با بیان اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری روستاییان و عشایر با گروههای دامپزشکی است، از مردم مناطق روستایی خواست با این گروهها همکاری لازم را داشته باشند.