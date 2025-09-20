بازار بورس انرژی امروز شنبه ۲۹ شهریور به سیاق هفته قبل میزبان عرضه‌های متعدد برق و به خصوص عرضه برق آزاد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: در این روز همچنین رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی میزبان عرضه‌های مهمی از جمله ۴۵ هزار تن رافینت صادراتی شرکت پتروشیمی بیستون، ۴۰ هزار تن برش سبک پارس بهین پالایش نفت قشم و ۱۰ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت تبریز خواهد بود.

از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ داخلی به لحاظ حجمی طی روز ابتدایی هفته می‌توان به برنامه عرضه ۳ هزار تن برش سنگین شرکت پتروشیمی بیستون و ۲ هزار تن حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت امام خمینی اشاره کرد.

ثبت ارزش ۶۸ هزار میلیارد ریالی در بازه هفتگی

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۶۷ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال در هفته چهارم شهریور منتهی به آخرین روز کاری برابر چهارشنبه، بیست و ششم این ماه رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و همچنین معاملات مربوط به ابزار‌های مالی بود.

۲۸ درصد ارزش هفتگی ثبت شده در این بازار در رینگ بین‌الملل، ۱۹ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، ۴۷ درصد در بازار برق و ۶ درصد در ابزار‌های مالی به ثبت رسید.

فروش صادراتی ۵۱ هزار تن حامل انرژی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۵۱ هزار و ۳۰۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفته اخیر بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۸ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال انجامید.

شرکت پالایش نفت آبادان با فروش ۳۵ هزار تن نفتای سنگین و ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۲ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال فروشنده برتر رینگ بین‌الملل به لحاظ حجم و ارزش معاملات شد. این شرکت نفتای سنگین را در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۶۸ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد، برای این محصول تقاضای قابل توجه ۷۰ هزار تنی از سوی مشتریان به ثبت رسید، با این وجود کل محصول عرضه شده در قیمت پایه دادوستد شد و به این ترتیب پالایش نفت آبادان در صدر پرفروش‌های رینگ بین‌الملل در هفته چهارم شهریور ماه قرار گرفت.

فروش ۳۹ هزار تن حامل انرژی در رینگ داخلی

بررسی داده‌های رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۳۸ هزار و ۸۱۴ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در این بازار و ثبت مجموع ارزشی برابر ۱۲ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال در این رینگ حکایت دارد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در این هفته با فروش ۶ هزار تن حلال ۵۰۲ در قیمت پایه‌ای برابر ۴۶۷ هزار و ۲۴۵ ریال به ازای هر کیلوگرم و ثبت مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال فروشنده برتر این بازار به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول شد.