دولت ونزوئلا با ارائه درخواستی رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب را نقض آشکار منشور سازمان ملل و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه خواند و خواستار توقف فوری آن شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نمایندگی دائم ونزوئلا در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، از این نهاد بین‌المللی خواست تا برای پایان دادن به حضور و اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب اقدام فوری کند.

در این درخواست، دولت ونزوئلا اقدامات آمریکا، از جمله "بمباران قایق‌های غیرنظامی" و "کشتار‌های فرا قضایی" را به شدت محکوم کرده و هدف از این فعالیت‌ها را ایجاد رعب و وحشت در منطقه دانسته است. کاراکاس استقرار نظامی آمریکا در کارائیب را طرحی خطرناک، تهدیدی برای ثبات نیمکره غربی و خطری جدی برای حقوق بشر مردم ونزوئلا و سایر ملت‌های منطقه ارزیابی کرده است.

ونزوئلا همچنین ضمن درخواست محکومیت سیاست‌های مبتنی بر زور از سوی آمریکا به عنوان خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی، بر لزوم پایان یافتن تمامی اقدامات خصمانه و احترام کامل واشنگتن به حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی این کشور تأکید کرد.