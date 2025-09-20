به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره هواشناسی بویین میاندشت گفت: وزش باد شدید با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر از شب گذشته در بویین میاندشت شروع شد که موجب خیزش گرد وغبار ودر برخی موارد باعث شکستن شاخه‌های نازک درختان شده است.

وی بااشاره به اینکه تا روز سه شنبه شاهد وزش باد درمنطقه خواهیم بود افزود:از روز یک شنبه تا پایان هفته نیز دما بین ۴ تا ۸ درجه کاهش خواهد یافت که این افت دما باعث خسارت به باغات انگور وکشت‌های ذرت، لوبیا وسیب زمینی خواهد شد.