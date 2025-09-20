خبر‌هایی از حضور سنگنوردان قزوینی‌ در رقابت‌های جهانی کره‌جنوبی تا حضور ورزشکاران استان در جمع ملی‌پوشان هندبال و والیبال نشسته را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم ملی سنگ‌نوردی عازم کره جنوبی محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان شد.

رضا و میلاد علیپور دو ورزشکار رشته سرعت به همراه محسن بهشتیان، مربی تخصصی ماده سرعت از قزوین در ترکیب تیم ملی حضور دارند.

مسابقات سنگنوردی قهرمانی جهان تا سوم مهرماه به میزبانی کره جنوبی پیگیری خواهد شد.

ورزشکار استان در اردوی تیم ملی والیبال نشسته

داود علیپوریان به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت شد.

اردوی تیم ملی والیبال نشسته تا سوم مهر در مشهد مقدس پیگیری می‌شود.

تیم ملی برای بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ژاپن آماده می‌شود.

هندبالیست استان در جمع ملی‌پوشان هندبال

عطیه شهسواری به اردوی تیم ملی هندبال بانوان دعوت شد.

ملی پوشان تمرینات خود را تا سی‌ام شهریور در تهران پیگیری می‌کنند.

تیم ملی هندبال برای حضور در رقابت‌های جهانی به میزبانی مشترک آلمان و هلند آماده می‌شود.

لیگ فوتسال کارگران استان در ایستگاه پایانی

هفته پایانی لیگ یک کارگران استان فردا برگزار خواهد شد.

در لیگ یک تیم نفیس نخ به مصاف خوشگوار می‌رود.

فارکوشیمی میزبان نیروگاه خواهد بود و کاشی الوند هم از گلوکوزان پذیرایی می‌کند.

مجموعه ورزشی کارگران الوند میزبان این رقابت هاست.