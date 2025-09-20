پخش زنده
امروز: -
مسابقات چهار جانبه هفته وحدت شهرستان هیرمند با معرفی برترینها در سالن ورزشی حجاب شهر دوستمحمد به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابراهیم گرگیج رئیس هیات فوتبال شهرستان هیرمند، گفت: دو تیم موبایل میلاد و خیاطی قیصر با کسب برد مقابل حریفان خود به دیدار پایانی این مسابقات راه یافتند.
وی افزود: دربازی نهایی این جام تیم موبایل میلاد موفق شد حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند و تیمهای خیاطی قیصر و اتحاد پودینه به مقامهای دومین و سوم رسیدند.
به تیمهای برتر این رقابتها جوایزی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان هیرمند اهدا شد.