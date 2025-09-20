پخش زنده
امروز: -
در دیدار استاندار گیلان با معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه در مسکو، بر ضرورت تکمیلی هرچه سریعتر راه آهن رشت – آستارا تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در تداوم برنامههای سفر استاندار گیلان به مسکو و دیدار وی با معاون وزیر حملونقل فدراسیون روسیه در مسکو، دو طرف بر ضرورت همکاریهای مشترک برای تکمیل سریع راهآهن رشت – آستارا بهعنوان حلقه کلیدی کریدور بینالمللی شمال – جنوب و نقش این راه آهن در توسعه ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا تاکید کردند.
استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح ملی گفت: راهآهن رشت – آستارا حلقه مفقوده کریدور شمال – جنوب است و تکمیل آن میتواند تحولی اساسی در جایگاه ایران بهعنوان مسیر اصلی ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا ایجاد کند.
هادی حق شناس با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد از زمینهای این مسیر آزادسازی شده و ساخت آن با کمترین آسیب زیستمحیطی در حال اجراست، خاطرنشان کرد: استان گیلان با همه ظرفیتها آماده است تا اجرای این طرح در سریعترین زمان ممکن ادامه یابد.
وی همچنین با تاکید بر آثار توسعهای این طرح افزود: اجرای این خط ریلی، علاوه بر تقویت جایگاه ترانزیتی کشور، فرصتهای تازهای برای توسعه بنادر انزلی و آستارا و رونق مبادلات تجاری با روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر فراهم خواهد کرد.
قدردانی روسیه از ابتکار استاندار گیلان در برگزاری اجلاس استانداران ساحلی خزر
معاون وزیر حملونقل روسیه نیز در این دیدار با اعلام آمادگی کامل کشورش برای همکاری در اجرای راهآهن رشت – آستارا، تکمیل این مسیر ریلی را عاملی مؤثر در افزایش ظرفیت ترانزیت و تقویت بنادر ایران و روسیه در دریای خزر دانست.
وی همچنین ضمن قدردانی از ابتکار جمهوری اسلامی ایران و استاندار گیلان در برگزاری اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر، بر مشارکت فعال روسیه در این رویداد که آبانماه امسال به میزبانی گیلان برگزار خواهد شد، تاکید کرد.