کمدی موزیکال گروه وِل شدِگان در سالن استاد شفیعی کدکنی گذر فرهنگ و هنر نیشابور به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: گروه کمدی موزیکال وِل شدِگان در نمایشی که از امروز به روی صحنه می رود، طنز و شوخی را همراه با کمانچه و تار و تنبک، زنده کرده‌ اند.

حمیدرضا آتشی افزود: در کمدی موزیکال گروه وِل شدِگان، مهران فلاحی نوازنده تار، بهزاد حسن‌ زاده نوازنده کمانچه، محمد نوبهار نوازنده تنبک و دکلمه اشعار را مرتضی سلطانی اجرا می‌ کنند.

وی ادامه داد: کمدی موزیکال گروه وِل شدِگان ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در ساعت های ۱۸ و ۲۱ در سالن استاد شفیعی کدکنی گذر فرهنگ و هنر در بلوار فضل، خیابان موعود نیشابور به اجرای نمایش می پردازد.