سی و یکمین دوره مسابقات استانی رفاقت مهر به میزبانی هلال احمر شهرستان سپیدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مهدی خورشیدی رئیس جمعیت هلال احمر سپیدان گفت:در این مسابقات ۶۸ تیم هلال احمر از ۳۴ شهرستان استان فارس حضور داشتند.

وی افزود: در این مسابقات دو روزه اعضای جوانان دختر و پسر جمعیت هلال احمر در ۶ بخش اصلی و ۳ بخش جانبی با هم به رقابت پرداختند.

خورشیدی ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های حمل مصدوم، کمک‌های اولیه، اسکان اضطراری، زبان انگلیسی، مسابقات امدادی و جشنواره فرهنگی هنری برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: در پایان پس از ارزیابی در بخش آقایان تیم جهرم و در بخش بانوان تیم شیراز به عنوان منتخبین راهی مسابقات کشوری در اصفهان می شوند.