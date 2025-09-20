مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از اعزام کاروان مهر با نشاط تجهیزات و اقلام بهداشتی و ورزشی به مدارس استان خبر داد.

اعزام کاروان مهر با نشاط به مدارس لرستان

اعزام کاروان مهر با نشاط به مدارس لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید عیسی سهرابی گفت:کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مهر با نشاط همزمان با سراسر کشور به مدارس استان اعزام شد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان افزود: این کاروان در قالب ۳۵ هزار کالای ورزشی و ۳۰ هزار کالای بهداشتی با اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان استان توزیع شد.

سهرابی همچنین به افتتاح طرح کیفیت بخشی با توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه ای با مشارکت مردم با عنوان میدان همدلی در استان خبر داد و افزود:۲۴فضای ورزشی با اعتباری بیش از ۱۴ میلیارد توملن در سراسر استان به بهره‌برداری رسید.