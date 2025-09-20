بانوان پیلاتس‌کار آبادان در رقابت‌های انتخابی کشوری توانستند ۲ مدال‌ نقره و برنز را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بانوان پیلاتس‌کار آبادان در رقابت‌های انتخابی کشوری توانستند با کسب مدال‌های ارزشمند بار دیگر نام آبادان را در عرصه ورزش کشور مطرح کنند.

در این رقابت‌ها کوثر خالدی در رده سنی زیر ۲۶ سال مدال نقره و زهرا اطهرنژاد در رده سنی بالای ۲۶ سال مدال برنز را از آن خود کردند.

تیم آبادان با سرپرستی سمیرا دلفانی (رئیس کمیته پیلاتس شهرستان)، هدایت خانم فضلی (نایب‌رئیس هیات آبادان) و تلاش مربیان پرتلاش، نازنین هنرور و مرضیه موذنی به این افتخار دست یافت.