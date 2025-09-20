پخش زنده
امروز: -
ثبتنام متقاضیان شرکت در سیوهفتمین دوره مسابقه های قرآن ویژه خانواده شهدا و ایثارگران تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبتنام از متقاضیان شرکت در سیوهفتمین دوره مسابقه های قرآن ویژه خانواده شهدا و ایثارگران که به همت اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار میشود، تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد و این رقابت ها از یکم تا پانزدهم آبان در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
این دوره از مسابقه های قرآن بنیاد شهید و امور ایثارگران، در رشته های حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن و همچنین قرائت تحقیق، تدبر در قرآن (مفاهیم و تفاسیر) برگزار می شود و جانبازان، همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال ایشان و همچنین همسران و فرزندان بالای ۱۸ سال شهدا میتوانند در آن ثبتنام کنند.
علاقهمندان میتوانند به واحدهای بنیاد شهید محل سکونت خود که در آنجا پرونده جاری دارند، مراجعه کرده تا پس از دریافت اطلاعات لازم، مراحل ثبتنام را طی کنند.
همچنین متقاضیان در استان تهران میتوانند با مراجعه به نشانی اینترنتی golayeh.ir/shahed نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.