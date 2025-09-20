براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای چهارده شهر خوزستان در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _شنبه بیست‌ونهم شهریور_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای خرمشهر ۲۸۵ و هویزه ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب بوده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

این شاخص در شهرهای آبادان ۱۷۲، دزفول ۱۷۳، دشت آزادگان ۱۵۹، شادگان ۱۷۶، ماهشهر ۱۵۹ وملاثانی ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است

شاخص کیفی هوا امیدیه ۱۲۹، اندیمشک ۱۲۸، اهواز ۱۴۲، بهبهان ۱۴۹، شوش ۱۴۸ و شوشتر ۱۳۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آغاجری، اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، دهدز، رامهرمز،، گتوند، لالی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.