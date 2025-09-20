پخش زنده
هفته پنجم فوتبال لیگای اسپانیا با شکست تیم رئال سوسیداد آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم رئال سوسیداد در خانه رئال بتیس ۱ – ۳ مغلوب شد. برایس مندس در دقیقه ۱۳ گل بتیس را به ثمر رساند، اما بتیس با گلهای خوآن ارناندس، آلکس رمیرو و پابلو فورنالس که در دقایق ۷، ۴۹ و ۶۹ به ثمر رسید برنده شد. تیم سوسیداد اکنون با ۲ امتیاز هفدهم است و رئال بتیس با ۹ امتیاز به رده چهارم جهش کرد.
در ادامه هفته پنجم امروز ۵ دیدار برگزار میشود که در مهمترین بازی رئال مادرید میزبان اسپانیول است و آتلتیک بیلبائو در والنسیا به میدان میرود.
در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای ۱۰ امتیازی بارسلونا و اسپانیول دوم و سوم هستند.
