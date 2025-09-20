پخش زنده
سخنگوی صنعت آب گفت:همه ۸۸ سدی که در حال ساخت و مطالعه است در برنامههای بودجه سنواتی وجود دارد و همه آنها دارای مجوز ماده ۲۳ هستند و از سالهای قبل مراحل ساخت و مطالعات این سدها شروع شده و برخی از این سدها نیزدرحال ساخت است.
عیسی بزرگ زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: مهمترین نقش اجرای این تعداد سد، رفع ناترازی آب است برای رفع ان یا باید از مصارف کم وبه تامین منابع آب اضافه کنیم و یا از طریق دریا منابع آبهای سطحی را توسعه دهیم که در مسیر اجرا قرار دارند.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت قانون گذار ما را موظف کرده تمام طرحهای آب را یکبار با هدف کاهش هزینه ها، موازی کاریها و بهینه کردن ابعاد طرحها دیگر بازنگری کنیم بر این اساس فرایند ساخت ۸۸ سد مورد نظر نیز، در حال بازنگری است.
مدیر عامل منابع آب ایران گفت: از ۵۶۷ طرح در بخش آب وفاضلاآب ۲۱۲ طرح در مرحله بازنگری قرار گرفته و همه این طرحها بازنگری خواهد شد.