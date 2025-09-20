پخش زنده
بیش از پنج میلیون جوجه ریزی ماه جاری در آذربایجانغربی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: میزان جوجه ریزی انجام شده در واحدهای مرغداری آذربایجانغربی در شهریور ماه پنج میلیون و ۲۲۲ هزار قطعه است.
پرویز بستانچی، با اشاره به اینکه سرانه مصرف در استان ۳۱ کیلوگرم است، افزود: تولید و توزیع گوشت مرغ گرم در یک هفته گذشته روزانه به طور میانگین ۲۹۷ تن بود در حالیکه نیاز استان، ۲۸۸ تن است.
بستانچی، با بیان اینکه در چهار روز گذشته به طور میانگین روزانه ۳۰۹ تن گوشت مرغ گرم از کشتارگاههای استان وارد بازار شده است، اظهارکرد: میزان جوجه ریزی در استان در شهریور ماه جاری نسبت به برنامه ابلاغی ۱۲۰ درصد و نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۷ درصد افزایش یافت.
معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به توزیع گوشت مرغ در فروشگاهها و مراکز عرضه استان اضافه کرد: در هفته گذشته مقدار قابل توجهی مرغ منجمد برای تنظیم بازار توزیع شده است.